В Узбекистане введены в эксплуатацию 6 "зеленых" электростанций мощностью 2,4 ГВт

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию и подключения к сети 5 солнечных и 1 ветряной электростанции в шести регионах страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию и подключения к сети 5 солнечных и 1 ветряной электростанции в шести регионах страны.

Как передает Report, об этом сообщили узбекские СМИ.

Проекты реализованы совместно с зарубежными компаниями - Masdar, China Energy Engineering Corporation, China Energy International Group, China Gezhouba Group, SEPCO III, Dongfang Electric Corporation и т.д.

Мирзиёев подчеркнул, что в республике осуществляют масштабную программу реформирования и повышения устойчивости энергосистемы, и нынешнее событие - подключение к сети 6 крупных солнечных и ветряных станций общей мощностью 2 400 мегаватт - "открывает еще одну яркую страницу в истории страны".

По его словам, эти проекты реализуют за счет прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства.

"За счет этих проектов общей стоимостью 2 млрд долларов будет производиться 6 млрд киловатт электроэнергии в год, сэкономлено 2 млрд кубометров природного газа, 2 млн домов будут обеспечены непрерывной и гарантированной электроэнергией. В сфере промышленности и услуг будет создана добавленная стоимость – 4 млрд долларов", - добавил он.

Сейчас в стране ведется работа над проектами строительства 22 солнечных и ветряных электростанций мощностью 9 гигаватт.

В целом до 2030 года планируется увеличить мощность "зеленых" электростанций до 27 гигаватт. Это позволит ежегодно экономить 25 млрд кубометров природного газа, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 млн тонн.