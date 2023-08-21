В Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище

Узбекско-российское совместное предприятие ООО Gazli Gas Storage к 2025 году увеличит емкость самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа (ПХГ) "Газли" в Бухарской области вдвое.

Узбекско-российское совместное предприятие ООО Gazli Gas Storage к 2025 году увеличит емкость самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа (ПХГ) "Газли" в Бухарской области вдвое.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Соответствующий проект стоимостью 850 млн долларов реализуют в два этапа.

"На первом этапе, период реализации которого с 2020 по 2025 год, хранилище будет расширено с существующих 3 млрд до 6 млрд кубометров природного газа", - сказал главный инженер СП Мухаммад Саидазимов.

На втором этапе вместимость газохранилища доведут до 10 млрд кубометров газа.

К октябрю текущего года на газохранилище "Газли" планируют провести дополнительные геологоразведочные работы на наличие газа и нефти, а затем - доразработку месторождения и расширение ПХГ.

По словам Саидазимова, на сегодняшний день специалисты уже завершили строительство дожимной компрессорной станции. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики. Также они пробурили более 70 новых скважин, теперь общее число скважин на месторождении "Газли" составляет 352.

Напомним, что ранее президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу добыть во втором полугодии текущего года 30 млрд кубометров газа, увеличить запасы в подземных газохранилищах минимум до 3,5 млрд кубометров, произвести 41 млрд киловатт-часов электроэнергии для обеспечения стабильности энергосистемы в осенне-зимний период.