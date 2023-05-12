В Узбекистане создадут стабилизационный резерв нефтепродуктов на 1 млн тонн

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сформировать в стране резерв бензина и дизтоплива в объеме 1 млн тонн, в том числе за счет импорта, для стабильных поставок нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сформировать в стране резерв бензина и дизтоплива в объеме 1 млн тонн, в том числе за счет импорта, для стабильных поставок нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по обсуждению вопросов энергоснабжения в регионах.

"Немаловажное значение имеет вопрос стабильных поставок бензина и дизельного топлива. На местах имеются мощности для хранения 1 млн тонн топлива. Указано, что каждый регион, используя эту возможность, должен сформировать резерв бензина и дизтоплива", - говорится в сообщении.

В республике сняты ограничения на ввоз нефтепродуктов в Узбекистан. Для пополнения оборотных средств импортеров топлива планируется выделять кредиты, отмечается по итогам совещания.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 млн тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов.