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В Узбекистане появится первый завод по производству "зеленого" водорода

В Узбекистане появится первый завод по производству "зеленого" водорода Начало строительства первого завода по производству "зеленого" водорода, мощностью 3 тыс. тонн в год, запланировано на осень этого года.
Энергетика
11 июля 2023 г. 10:25
В Узбекистане появится первый завод по производству зеленого водорода

Начало строительства первого завода по производству "зеленого" водорода, мощностью 3 тыс. тонн в год, запланировано на осень этого года.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистана, об этом сообщило Министерство инвестиций, промышленности и торговли страны.

Строительство предприятия планируют на базе завода Максам Чирчик.

Этот и другие вопросы обсудили в ходе переговоров министр Лазиз Кудратов и председатель правления компании из Саудовской Аравии ACWA Power Мухаммад Абунайян.

Кроме того, стороны обсудили перспективы ускорения проекта локализации производства оборудования для ветряных турбин. По мнению каждой из сторон, реализация данного проекта в Узбекистане позволит значительно расширить географию и объемы использования возобновляемых источников энергии и увеличить доступность данных технологий на внутреннем рынке.

Сегодня инвестиционный портфель компании в Узбекистане включает 8 проектов общей стоимостью свыше 6,8 млрд долларов и проектной мощностью более 5,5 ГВт.

В числе текущих проектов - строительство парогазовой электростанции в Сырдарьинской области мощностью 1,5 ГВт, ветряных электростанций в Бухарской области и Республике Каракалпакстан общей мощностью 2,6 ГВт и солнечных станций в Самаркандской и Ташкентской областях мощностью 1,4 ГВт.

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Версия на английском языке Uzbekistan to have first plant for green hydrogen production

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