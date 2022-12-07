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В Узбекистане из-за дефицита газа начались проблемы с электроснабжением

В Узбекистане из-за дефицита газа начались проблемы с электроснабжением В ряде регионов Узбекистана, включая столицу, наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.
Энергетика
7 декабря 2022 г. 14:39
В Узбекистане из-за дефицита газа начались проблемы с электроснабжением

В ряде регионов Узбекистана, включая столицу, наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, это вызвано снижением поступления газа на теплоэлектростанции, вырабатывающие около 90% всей электроэнергии в стране.

По словам министра энергетики республики Журабека Мирзамахмудова, сегодняшние погодные условия требуют введения плановых отключений для недопущения более серьезных последствий.

"Наша задача — обеспечить дома людей газом, а также производить электроэнергию на тепловых электростанциях с использованием природного газа и поставлять электроэнергию. Да, есть возражения. Не до всех доходит [электричество и газ], происходит очень много отключений. Мы это признаем, никто этого не отрицает", — сказал он.

Министр подчеркнул, что плановые отключения электроэнергии в стране неизбежны.

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Версия на английском языке Uzbekistan faces problems with electricity supply due to gas shortage

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