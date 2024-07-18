В Узбекистане будут производить тепловую энергию из медицинских отходов

В Узбекистане планируют производить альтернативную энергию из медицинских отходов.

В Узбекистане планируют производить альтернативную энергию из медицинских отходов.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Производство альтернативной тепловой энергии из медицинских отходов».

С этой целью американская компания Sayar LLC учредила предприятие Sayar Green, которой с 1 августа 2024 года будут передаваться медицинские отходы, образующиеся в медицинских учреждениях всех типов, для производства энергии.

Также предусмотрена закупка произведённой Sayar Green тепловой энергии медицинскими учреждениями по утверждённым тарифам, а также возможность поставки этой энергии другим лицам в соответствии с установленными правилами.

Несоблюдение обязательств по передаче медицинских отходов указанной компании будет рассматриваться как нарушение санитарных и экологических норм.