В управлениях и учреждениях SOCAR чтят память Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В управлениях и учреждениях SOCAR чтят память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию, на носящем уже 12 лет имя общенационального лидера Бакинском заводе глубоководных оснований прошло мероприятие, посвященное 13-ой годовщине со дня кончины великого сына азербайджанского народа.

Сначала руководство и коллектив завода и ООО BOS-Şelf посетили воздвигнутый напротив завода памятник общенациональному лидеру, возложили цветы и почтили память минутой молчания.

Затем и.о. директора Бакинского завода глубоководных оснований Алиага Сафаров рассказал о незаменимых заслугах Гейдара Алиева в признании Азербайджана в мире как суверенного государства, успешном развитии различных сфер в стране.

Было отмечено, что строительство в Баку завода глубоководных оснований стало возможным в результате дальновидной политики и напряженной борьбы великого лидера.

Гендиректор ООО BOS-Şelf Ихтияр Ахундов коснулся деятельности завода на пути успешной реализации современной нефтегазовой политики.

Сегодня первый урок в Бакинской высшей школе нефти был также посвящен видному политику, государственному деятелю Гейдару Алиеву, сыгравшему решающую роль в истории азербайджанского народа. Были возложены цветы к бюсту общенационального лидера в БВШН, продемонстрировано глубокое уважение к его памяти.

На первых уроках было отмечено, что Гейдар Алиев является не только азербайджанским политиком, но и политиком мирового масштаба, а также исторической личностью, обладающей особым местом в числе видных государственных деятелей современности.