​В управлениях "Азнефти" прошли совещания

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Руководство производственного объединения "Азнефть" провело ряд совещаний в целях ознакомления с работой управлений и учреждений в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании (SOCAR), на прошедших в Управлении эксплуатации газохранилищ, нефтегазодобывающих управлениях "28 мая", "Нефт дашлары", им. А.Д.Амирова и Г.З.Тагиева совещаниях были заслушаны отчеты по итогам проделанных в этом году работ в сравнении с прошлогодней деятельностью, включающие основные технико-экономические показатели, охрану труда, внедрение новых техник и технологий, охрану окружающей среды, размещение юных кадров, успехи в социальной среде.

В ходе совещания в Управлении эксплуатации газохранилищ проведен осмотр производственных площадей подземных газохранилищ "Гарадаг" и "Галмаз", проверено их текущее состояние, заслушан отчет управления. В совещаниях в нефтегазодобывающих управлениях им. А.Д.Амирова и Г.З.Тагиева после слушания отчетов проведены обсуждения по вопросу наращивания добычи. Подчеркнута необходимость реконструкции ряда технологического оборудования в НГДУ им. А.Д.Амирова. Генеральный директор ПО Дашгын Искендеров дал соответствующие указания в целях урегулирования данного вопроса.

В своем выступлении на совещании НГДУ "28 мая" гендиректор ПО также высоко оценил деятельность этого управления, на долю которого приходятся наибольшие объемы добычи, рассказал о рациональном использовании газокомпрессорных станций.

На совещании в НГДУ "Нефт дашлары" гендиректор ПО Дашгын Искендеров подчеркнул усиление контроля над эксплуатацией нового оборудования, дал поручения соответствующим отделам по разработке плана мероприятий по предупреждению обводненности скважин.

В ходе проведенных совещаний руководство Объединения подчеркнуло необходимость наращивания усилий по переводу скважин из бездействующего фонда в действующий фонд. Отмечено, что Объединение обладает большим потенциалом для повышения производительности.

Совещания продолжатся в других управлениях и учреждениях ПО.