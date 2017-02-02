В Управлении экологии SOCAR прошла встреча с молодежью

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Управлении экологии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) отметили День молодежи – 2 Февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, выступивший начальник управления Азер Алиев рассказал о постоянной заботе, внимании общенационального лидера Гейдара Алиева к азербайджанской молодежи, коснулся условий, созданных для развития молодежью страны своих возможностей, умений.

Выступившие коснулись осуществляемой SOCAR Зарубежной стипендиальной программы, направленной на организацию обучения в ведущих зарубежных вузах талантливой и перспективной молодежи, и программ.