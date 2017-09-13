В Украину прибыла первая партия американского угля

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Первая партия угля из США прибыла в одесский порт. Как передает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом сообщила пресс-служба одесского порта "Южный".

По информации, к перегрузочному комплексу "Морской торговый порт "Южный" пришвартовалось судно Ocean Ambitious с 62 тыс. тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Экспортером выступает американская компания Xcoal Energy & Resources. Стороны договорились о поставках Украине до конца года 700 тыс. тонн энергетического угля.

Отметим, что украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь. Несмотря на то, что стоимость американского угля составляет 113 долларов за тонну, Украина отказалась закупать российский уголь по цене 80 долларов/тонна.