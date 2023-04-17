В Украине стартовал новый сезон закачки газа в ПГХ

Компания "Укртрансгаз" вместе с завершением отопительного периода начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПГХ).

Компания "Укртрансгаз" вместе с завершением отопительного периода начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПГХ).

Как передает Report, об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

"Команда АО "Укртрансгаз" - оператор газохранилищ Украины, которая является частью группы "Нафтогаз" - начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища. За сезон отбора, а именно с 7 октября 2022 года, из ПГХ было отобрано 5,572 млрд кубометров газа", - сказал он.

По его словам, в течение отопительного сезона 2022-2023 годов, украинские хранилища работали бесперебойно.