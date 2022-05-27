В Украине согласовали привлечение "Нафтогазом" кредита на закупку газа

Правительство Украины согласовало решение о привлечении компанией "Нафтогаз Украины" 300 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития для закупки энергоресурсов.

Правительство Украины согласовало решение о привлечении компанией "Нафтогаз Украины" 300 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития для закупки энергоресурсов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Согласовано решение о привлечении НАК "Нафтогаз Украины" кредита от Европейского банка реконструкции и развития в размере до 300 млн евро. Срок действия кредитной линии до 25 марта 2024 года", — сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, средства будут использованы для закупки природного газа с целью удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей в энергоресурсах.