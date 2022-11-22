В Украине отрицают отбор части российского газа, поставляемого в Молдову

Компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) отрицает, что часть газа, который "Газпром" поставляет в Молдову через Украину транзитом, остается в стране.

Компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) отрицает, что часть газа, который "Газпром" поставляет в Молдову через Украину транзитом, остается в стране.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте компании.

"Все объемы, которые были приняты на точке входа из РФ "Суджа", в частности для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы в точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме", - сказано в пресс-релизе.

Добавляется, что эти данные подтверждены необходимыми документами, подписанными, в том числе, с "Газпромом".

При этом ОГТСУ обвиняет "Газпром" в том, что российская компания пытается лишить Кишинев возможности использования газотранспортной системы Украины и подземные хранилища газа.

Ранее "Газпром" сообщил, что газ, поставляемый Молдове по трубопроводу "Суджа", оседает на Украине. В связи с этим с 28 ноября поставки могут быть ограничены. На фоне заявления "Газпрома" биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост - до 4%, выше 1 280 долларов за тысячу кубометров.