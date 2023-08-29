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В Украине открыли новое месторождение газа с запасами в 1 млрд кубометров

В Украине открыли новое месторождение газа с запасами в 1 млрд кубометров "Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа.
Энергетика
29 августа 2023 г. 17:10
В Украине открыли новое месторождение газа с запасами в 1 млрд кубометров

"Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, нефтегазовый участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тысячи метров.

Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа.

"Это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год. Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", - сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

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