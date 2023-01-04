В UBS спрогнозировали рост цен на нефть Brent до $110 за баррель

Швейцарский инвестиционный банк (UBS) спрогнозировал рост цен на нефть марки Brent до $110 за баррель во второй половине 2023 года.

Швейцарский инвестиционный банк (UBS) спрогнозировал рост цен на нефть марки Brent до $110 за баррель во второй половине 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", уже в ближайшие месяцы стоимости нефти может вновь превысить $100 за баррель, сообщается на сайте UBS.

Аналитики отметили, что энергетические проблемы 2022 года — перенаправление российских поставок и хроническое недоинвестирование в нефтедобывающую отрасль — по-прежнему будут актуальны в 2023 году. При этом, в отличие от 2022 года, когда больше всего подорожал уголь, в 2023 году именно цены на нефть покажут максимальный рост.

Оживлению на рынке энергоносителей в этом году будет способствовать восстановление спроса в Китае и на развивающихся рынках в целом. В частности, в UBS ожидают, что спрос на нефть в Китае превысит уровень допандемийного 2019 года и достигнет рекордно-высокого уровня уже во второй половине 2023 года.

Аналитики также предупреждают, что добыча нефти в России в 2023 году должна снизиться из-за эмбарго ЕС на поставки нефти и нефтепродуктов. Добыча в странах, которые не входят в ОПЕК+, согласно прогнозу увеличится примерно на 1,3 млн баррелей в сутки, но это не сможет компенсировать рост спроса. В результате эксперты ожидают, что ОПЕК+ для поддержания баланса выпустит на рынок больше нефти.

Напомним, 7 марта прошлого года цены на нефть впервые с 2008 года достигли отметки в 138 долларов США за баррель. В течение следующих нескольких месяцев цены оставались на уровне около 100 долларов за баррель. Однако, начиная с середины лета, цены начали падать из-за опасений рецессии в западных странах и снижения спроса в Китае из-за и ограничений, связанных с COVID-19.