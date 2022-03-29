В Туркменистане стартовал Международный форум по привлечению инвестиций в нефтегазовую сферу

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, который пройдет 29-30 марта, станет важной платформой для расширения сотрудничества. Генеральным партнером форума выступает Госнефтекомпания Азербайджана (SOCA

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, который пройдет 29-30 марта, станет важной платформой для расширения сотрудничества. Генеральным партнером форума выступает Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

Как передает Report, основная цель форума - содействие динамичному развитию нефтегазовой отрасли Туркменистана, ее диверсификации, модернизации, расширению возможностей экспорта на мировой рынок, привлечение иностранного капитала, поиску, изучению и разработке нефтегазовых месторождений страны на суше и в шельфовой зоне Каспийского моря.

В нем примут участие главы нефтегазовых компаний Туркменистана, крупнейших заводов, зарубежных компаний и банков регионального и мирового значения, члены туркменского правительства и кураторы крупных международных и национальных энергетических проектов.

В рамках форума будет обсуждаться и реализация крупных энергетических проектов, среди них: строительство четвертой нитки газопровода Туркменистан – Китай, которая доведет экспорт туркменского газа на самом перспективном потребительском рынке Азии до 65 млрд кубометров газа в год. Также на фоне последних новостей о заинтересованности Казахстана в увеличении импорта голубого топлива, возможно обсуждение способов поставки газа в соседнюю республику.

Также будет обсужден крупный международный проект ТАПИ (Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индия) по строительству газопровода мощностью 33 млрд кубометров газа в год. Туркменский участок газопровода уже построен; он будет заполняться с одного из крупнейших в мире газовых месторождений "Галкыныш". Проект имеет важное геоэкономическое значение и нацелен на развитие экономических отношений соседних стран и на развитие промышленности с использованием наиболее экологически чистого углеводорода. Это крупнейший газовый проект, реализуемый на рынке Южной Азии, который обеспечит энергетическую безопасность региона.

Другой крупный проект касается шельфовой зоны Каспийской моря, где Азербайджан и Туркменистан пришли к взаимному соглашению об эксплуатации месторождения "Достлуг". Что касается нефтяной отрасли, то здесь вообще много возможностей для развития: полноценная модернизация крупнейшего в стране Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), увеличение добычи "черного золота" на месторождениях Южный Гамышлыджа, Кеймир, Готурдепе, Барса-Гельмез и многих других. Приоритет в этой области отдается эффективному освоению иностранных инвестиций.

Большое внимание будет отведено переработке нефти и газа; в перспективе доля экспорта переработанного газа станет главенствующей в национальной экономике. Опыт создания высокотехнологических промышленных объектов уже есть: Киянлынский полимерный завод в Балканском велаяте, построенный консорциумом южнокорейских и японских компаний, а также не имеющий аналогов в мире завод по производству экологически чистого бензина из природного газа, который сдан в эксплуатацию японско-турецким консорциумом.

В реализации проектов задействованы крупные финансовые институты, среди которых Азиатский банк развития, Исламский банк развития, а также нефтегазовые компании других стран: Petronas, Dragon Oil, APETI, ENI и другие.

Будучи крупнейшим нефтегазовым игроком в Азии, Туркменистан способен обеспечить энергорынок континента своими углеводородами, объем которых оценивается в 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, из которых 50 трлн кубических метров приходится на газ, таким образом, делая Туркменистан четвертым в мире по доказанным запасам газа, уступая лишь России, Ирану и Катара.