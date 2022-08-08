В Туркменистане получен приток природного газа на новом месторождении

На газовом месторождении "Шерепли" в Марыйском области Туркменистана получен промышленный приток природного газа из эксплуатационно-оценочной скважины № 01 с глубины 2 330 метров.

На газовом месторождении "Шерепли" в Марыйском области Туркменистана получен промышленный приток природного газа из эксплуатационно-оценочной скважины № 01 с глубины 2 330 метров.

Как передает Report, по оценке специалистов, суточный дебит скважины составляет 695 тыс. кубометров газа. Такой первичный объем добычи дает основание полагать, что данное месторождение достаточно перспективное.

Основной характерной особенностью продукции нового месторождения является отсутствие в составе природного газа сероводорода.

В данное время на газовом месторождении "Шерепли" приступают к бурению эксплуатационно-оценочной скважины № 02.

Также в велаяте ведутся буровые работы еще на двух новых газовых месторождениях "Келлели" и "Йылан".