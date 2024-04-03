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В Туркменистане планируется строительство завода по производству аммиака и карбамида

В Туркменистане планируется строительство завода по производству аммиака и карбамида Государственный концерн «Туркменхимия» объявил международный тендер на проектирование и строительство «под ключ» завода по производству аммиака и карбамида.
Энергетика
3 апреля 2024 г. 13:27
В Туркменистане планируется строительство завода по производству аммиака и карбамида

Государственный концерн "Туркменхимия" объявил международный тендер на проектирование и строительство "под ключ" завода по производству аммиака и карбамида.

Предприятие, мощность которого не сообщается, будет сооружено в поселке Киянлы Балканского велаята (на западе Туркменистана).

Крайний срок подачи заявок — 30 рабочих дней с момента публикации объявления 1 апреля 2024 года.

Желающим принять участие в тендере необходимо подать письменную заявку, а также необходимо получить пакет тендерных документов, оплатив госпошлину в размере $1725 с учетом НДС или эквивалент в манатах по курсу Центрального банка (для резидентов Туркменистана).

Государственный концерн "Туркменхимия" создан 24 августа 2007 года путем слияния акционерных обществ "Туркменудобрения" и "Туркменйод". Основной целью Госконцерна является обеспечение потребностей народного хозяйства и населения Туркменистана в минеральных удобрениях и химической продукции, а также их реализация за рубеж.

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