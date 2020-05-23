Туркменгаз и Mitsubishi планируют построить завод по производству товарного газа

В государственных концернах «Туркменхимия» и «Туркменгаз» состоялись онлайн переговоры с представителями японской корпорации Mitsubishi Corporation, во время которых были обсуждены вопросы реализации ранее достигнутых договорённостей и перспективы сотрудничества в химической и нефтегазовой промышленности.

Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, в онлайн переговорах было отмечено, что ключевыми аспектами развития нефтегазовой отрасли являются диверсификация, создание разветвлённой инфраструктуры экспорта «голубого топлива» и инновационных индустриальных комплексов, специализирующихся на переработке природного газа, выпуске полимеров и другой газохимической продукции.

Среди основных тем состоявшейся в онлайн переговорах – подготовка предварительного технического проекта завода по производству 10 миллиардов кубометров товарного газа в год. Данный объект планируется построить в рамках очередного этапа промышленного освоения газового месторождения «Галкыныш».

В октябре прошлого года в рамках рабочего визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Японию, подписан пакет документов, в том числе связанных с реализацией при участии компании Mitsubishi Corporation проекта строительства в Туркменистане нового завода по производству аммиака и карбамида.

Японская компания также приняла участие в строительстве завода «Гарабогазкарбамид», который был сдан в эксплуатацию в сентябре 2018 года.

Напомним, что промышленное освоение месторождения Галкыныш является одним из самых масштабных инвестиционных проектов, связанных с наращиванием ресурсной базы нефтегазовой отрасли Туркменистана. Общая площадь месторождения составляет более 4 тыс. кв.км, запасы оцениваются в 27 трлн куб.м.

На Галкыныше пробурено 40 добывающих скважин, дебит каждой из которых, в среднем, равен 2 млн куб.м/сутки, что составляет 28 млрд куб.м/год.