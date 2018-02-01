В Туркменистане бензин подорожал на 50%

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Бензин подорожал в Туркменистане на 50% с 1 февраля. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, теперь литр 95-го бензина стоит 1,5 маната (до подорожания 1 манат), а литр 92-го - 1,35 маната (вместо 0,94).

Даже с нынешним 50%-ным повышением цена на бензин в Туркменистане остается одной из самых низких на пространстве СНГ. Так, по официальному обменному курсу литр 95-го бензина стоит около 42 центов, а литр 92-го – около 38 центов.

Официальный обменный курс в стране – 3,5 маната за доллар США.

Туркменистан долгие годы был "бензиновым раем" - цены на топливо в стране были одними из самых низких в мире. Во времена первого президента Туркменистана Сапармуарта Ниязова бензин стоил, в пересчете на доллары, 2 цента за литр.