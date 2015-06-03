​В Турции за счет импорта обеспечивается 75% потребности в энергии

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В настоящее время Турция за счет импорта обеспечивает 75% своей потребности в энергии. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Сефа Садиг Айтекин.

По словам замминистра, основной целью турецкого правительства являются безопасные, своевременные и надежные поставки в страну энергии: "Турция продает и покупает энергию и играет роль своего рода диверсификатора. Для примера можно привести проект TANAP. Считаю, что TANAP - наиболее важная часть Южного газового коридора. Что касается иракской нефти, несмотря на последние события, она не утратила своего значения".

"Мы планируем проведение исследований в Субсахарской Африке. Эта территория богата энергией, однако вывод этой энергии на рынок затруднен", - отметил замминистра.