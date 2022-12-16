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В Турции сегодня введут в эксплуатацию вторую фазу ПГХ "Силиври"

В Турции сегодня введут в эксплуатацию вторую фазу ПГХ "Силиври" Сегодня в Турции будет введена в эксплуатацию вторая фаза одного из крупнейших газохранилищ (ПГХ) страны - "Силиври".
Энергетика
16 декабря 2022 г. 14:30
В Турции сегодня введут в эксплуатацию вторую фазу ПГХ Силиври

Сегодня в Турции будет введена в эксплуатацию вторая фаза одного из крупнейших газохранилищ (ПГХ) страны - "Силиври".

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, в церемонии примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Сообщается, что вместимость ПГХ, который находится на балансе компании BOTAŞ, была увеличена до 4,6 млрд кубометров с ранних 3,2 млрд. С целью увеличения мощности газохранилища были проведены работы по расширению 18 скважин, установлены дополнительно две платформы над морем. Это позволит удовлетворить примерно 8% годовой потребности Турции в газе.

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