В Турции сегодня введут в эксплуатацию вторую фазу ПГХ "Силиври"

Сегодня в Турции будет введена в эксплуатацию вторая фаза одного из крупнейших газохранилищ (ПГХ) страны - "Силиври".

Сегодня в Турции будет введена в эксплуатацию вторая фаза одного из крупнейших газохранилищ (ПГХ) страны - "Силиври".

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, в церемонии примет участие президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Сообщается, что вместимость ПГХ, который находится на балансе компании BOTAŞ, была увеличена до 4,6 млрд кубометров с ранних 3,2 млрд. С целью увеличения мощности газохранилища были проведены работы по расширению 18 скважин, установлены дополнительно две платформы над морем. Это позволит удовлетворить примерно 8% годовой потребности Турции в газе.