В Турции повышается цена на дизельное топливо

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Турции стоимость 1 литра дизельного топлива подорожала на 9 курушей.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с сегодняшней ночи топливо будет продаваться по новой цене.

После подорожания, в среднем дизельное топливо в Анкаре будет стоить не 4,49 турецких лир за 1 литр (2,14 манатов), а 4,58 TL (2,18 манатов).

В Стамбуле 1 литр дизельного топлива подорожает с 4,44 лир (2,11 манатов) до 4,53 лир (2,16 манатов), а в Измире – с 4,46 лир (2,12 манатов) до 4,55 лир (2,17 манатов).