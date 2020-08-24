В Турции оценили стоимость нового газового месторождения

Резервы нового месторождения по объемам больше всех месторождений газа, обнаруженных Норвегией в Северном море с 2010 года

В Турции оценили потенциальную стоимость нового газового месторождения в Черном море в 80 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает госагентство Anadolu со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Он отметил, что резервы нового месторождения по объемам больше всех месторождений газа, обнаруженных Норвегией в Северном море с 2010 года.

По словам Ф.Бирола, Турция ежегодно сможет добывать с месторождения в Черном море по 10—15 млрд кубометров газа, что покроет треть потребностей турецкого государства в газе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что буровое судно обнаружило в Черном море крупнейшее месторождение газа.

Запасы оцениваются в 320 млрд кубометров. Президент назвал находку «открытием исторического масштаба» и добавил, что поставки газа гражданам начнутся к 2023 году.