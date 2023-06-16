В Турции обнаружили новое крупное месторождение нефти

Новое месторождение нефти обнаружено на юго-востоке Турции в приграничных с Ираком районах. Его потенциал может в пять раз превышать запасы считающегося крупнейшим в стране месторождения Габар в провинции Ширнак в том же регионе.

Новое месторождение нефти обнаружено на юго-востоке Турции в приграничных с Ираком районах. Его потенциал может в пять раз превышать запасы считающегося крупнейшим в стране месторождения Габар в провинции Ширнак в том же регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета Sabah.

По данным издания, предварительная разведка месторождения в районе горы Като, расположенной между провинциями Ширнак и Хаккяри, уже начата. По утверждению газеты, качество обнаруженной нефти может быть сравнимо с арабской, то есть самой дорогой в мире и с минимальными примесями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в начале мая об обнаружении месторождения нефти у горного хребта Габар с производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Его потенциал оценивается в 1 млрд баррелей, а стоимость запасов - в порядка 70 млрд долларов.

Турция в последние годы активизировала разведку газовых и нефтяных месторождений на своей территории, а также в Черном море и в Восточном Средиземноморье.