В Турции не исключают прекращения транзита нефти с севера Ирака

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил прекращения транзита нефти с севера Ирака в связи с проходящим там "референдумом", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Когда на кону стоит вопрос национальной безопасности, экономические потери в 300-500 млн долларов – это не та проблема, из-за которой такая экономически сильная страна, как Турция, может пренебречь своей национальной безопасностью", — заявил Б. Йылдырым в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос о возможности прекращения транзита нефти с севера Ирака через территорию Турции.