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В Турции изучают варианты транспортировки туркменского газа через Азербайджан

В Турции изучают варианты транспортировки туркменского газа через Азербайджан В Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции изучают альтернативы для транспортировки природного газа из Туркменистана в Европу через Турцию и Азербайджан.
Энергетика
9 марта 2024 г. 01:44
В Турции изучают варианты транспортировки туркменского газа через Азербайджан

В Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции изучают альтернативы для транспортировки природного газа из Туркменистана в Европу через Турцию и Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил глава ведомства Алпарслан Байрактар на Энергетическом и климатическом форуме в Стамбуле.

По его словам, вопрос туркменского газа много лет стоит на повестке дня.

"Мы находимся на этапе, когда условия созрели. Есть три варианта доставки газа. Один из них заключается в том, что туркменский газ передается в Турцию через Иран посредством свопа.

Другой вариант заключается в том, что он прибывает в Турцию путем обмена через Иран и Азербайджан. В качестве альтернативы туркменский газ мог бы поставляться в Турцию по трубопроводу, проходящему через Каспийское море, который, по сути, более долговечен, более устойчив и имеет большую пропускную способность", - сказал министр.

Отметив, что все эти варианты рассматриваются, А.Байрактар сказал, что первоначально из Туркменистана может быть передано до 2 млрд кубометров природного газа.

Коснувшись вопроса о создании в Турции центра газовой торговли, министр напомнил, что "работает над газовой торговой площадкой для стамбульского финансового центра, в первую очередь с российским "Газпромом".

"Мы думаем, что сможем запустить эту площадку в эксплуатацию в короткие сроки", - сказал он.

Напомним, что ранее в этом месяце Турция и Туркменистан подписали Меморандум о сотрудничества в газовой сфере и Декларацию о намерениях по сотрудничеству в области углеводородных ресурсов.

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