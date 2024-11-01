О нас

В Турции анонсировали создание центра торговли газом в Стамбуле в 2025 году

В Турции анонсировали создание центра торговли газом в Стамбуле в 2025 году Центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба с участием компании Bota и "Газпрома" будет создан в 2025 году.
Энергетика
1 ноября 2024 г. 09:24
В Турции анонсировали создание центра торговли газом в Стамбуле в 2025 году

Центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба с участием компании Bota и "Газпрома" будет создан в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минэнергетики Турции Алпарслан Байрактар.

"В течение 2025 года мы создадим мощную инфраструктуру, которая в партнерстве с Bota и "Газпромом" будет управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре. Мы направили им [сторонам] меморандум о взаимопонимании", - сказал Байрактар газете Milliyet.

"[Президент РФ Владимир] Путин подтвердил нашему президенту [Реджепу Тайипу Эрдогану], что он даст указания "Газпрому" в этом направлении. Здесь будет действовать стамбульский газовый индекс. То есть цена на газ будет формироваться в Стамбуле", - отметил турецкий министр. "Теперь, когда Россия будет продавать свой газ, она будет говорить: "Я продаю этот газ по формуле со стамбульским газовым индексом", - добавил Байрактар.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi