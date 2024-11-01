В Турции анонсировали создание центра торговли газом в Стамбуле в 2025 году

Центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба с участием компании Bota и "Газпрома" будет создан в 2025 году.

Центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба с участием компании Bota и "Газпрома" будет создан в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минэнергетики Турции Алпарслан Байрактар.

"В течение 2025 года мы создадим мощную инфраструктуру, которая в партнерстве с Bota и "Газпромом" будет управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре. Мы направили им [сторонам] меморандум о взаимопонимании", - сказал Байрактар газете Milliyet.

"[Президент РФ Владимир] Путин подтвердил нашему президенту [Реджепу Тайипу Эрдогану], что он даст указания "Газпрому" в этом направлении. Здесь будет действовать стамбульский газовый индекс. То есть цена на газ будет формироваться в Стамбуле", - отметил турецкий министр. "Теперь, когда Россия будет продавать свой газ, она будет говорить: "Я продаю этот газ по формуле со стамбульским газовым индексом", - добавил Байрактар.