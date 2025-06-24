В трех районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

В ряде районов Баку завтра будет приостановлена подача природного газа.

В ряде районов Баку завтра будет приостановлена подача природного газа.

Как передает Report, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз".

С 10:00 газоснабжение будет приостановлено в связи с переносом газопровода на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе и проведением ремонтно-монтажных работ на улице А.Ализаде в Наримановском районе.

С 13:00 газ будет отключен также в поселке Сахиль Гарадагского района столицы для подключения к сети одного из жилых домов.

Ограничения коснутся улиц А.Исмаилова и М.Мехтизаде в Хатаинском районе, Ш.Аскерова, М.Сеидова, А.Гюльбабаева и Э.Гулиева в Гарадагском районе, а также Тебриз, А.Демирчизаде, Дж.Зейналова, Ф.Асадова, Я.Бакуви и К.Рагимова в Наримановском районе.