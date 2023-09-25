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В трех подразделениях SOCAR будет проведена оценка цифровизации

В трех подразделениях SOCAR будет проведена оценка цифровизации В трех подразделениях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) планируется провести оценку уровня цифровизации.
Энергетика
25 сентября 2023 г. 11:38
В трех подразделениях SOCAR будет проведена оценка цифровизации

В трех подразделениях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) планируется провести оценку уровня цифровизации.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации 4-й промышленной революции при Министерстве экономики Фариз Джафаров на мероприятии "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности" в Баку.

"Мы впервые начали измерять в Азербайджан индекс готовности "умной" промышленности. Анализируем каждый промышленный объект по трем направлениям (анализ процессов, анализ технологий и анализ организационной структуры), после чего готовим для них "цифровую дорожную карту". В этом нас поддерживают коллеги из Сингапура и Турции. Эти работы уже проведены в ООО SOCAR Polymer и ОАО AzerGold, составлена "дорожная карта". На следующем этапе планируется провести оценку цифровизации в трех подразделениях SOCAR", - сказал Ф.Джафаров.

Мероприятие "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности", посвященное теме "Применение технологий 4-й промышленной революции в национальной экономике", проходит в Баку в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы".

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