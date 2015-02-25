​В Транспортном управлении SOCAR прошла экологическая презентация

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Специалисты Департамента экологических измерений и управления отходами Управления экологии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провели в Транспортном управлении презентации на темы внедрения экологического стандарта Euro-4 и управления отходами.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, во время презентации дана информация о разработке Управлением экологии документа Рабочей процедуры с целью обеспечения измерения количества вредных газов, выбрасываемых транспортными средствами в атмосферу, в соответствии с нормами стандарта Euro-4. Применение этого документа во время экологических проверок даст возможность сравнить результаты с нормами стандарта Euro для всех классов автомобилей и обеспечить индивидуальный подход к каждому транспортному средству.

Затем прошла презентация, касающаяся работ по исполнению Плана управления отходами (ПУО) SOCAR. Во время презентации была дана информация о сортировке и переработке отходов, представлена информация о классификации отходов по степени их опасности, контроле за вывозом, временном хранении в соответствии с положениями Базельской конвенции и по другим темам.



