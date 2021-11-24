В Токио цена на нефть выросла до максимума за две недели

Цена на нефть на Токийской товарной бирже в среду обновила двухнедельный максимум в свете решения США, Японии и ряда других стран продать часть сырья из стратегических резервов для стабилизации рынка.
Так, один килолитр (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти с поставкой в апреле будущего года стоит сейчас 55 040 иен (477 долларов США по текущему курсу), что примерно на 26 долларов выше, чем в понедельник. Во вторник биржи не работали в связи с отмечавшимся в Японии государственным праздником.
Цены на нефть в Токио в настоящее время находятся на максимальном уровне с 11 ноября.