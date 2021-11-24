В Токио цена на нефть выросла до максимума за две недели

Цена на нефть на Токийской товарной бирже в среду обновила двухнедельный максимум в свете решения США, Японии и ряда других стран продать часть сырья из стратегических резервов для стабилизации рынка.

Цена на нефть на Токийской товарной бирже в среду обновила двухнедельный максимум в свете решения США, Японии и ряда других стран продать часть сырья из стратегических резервов для стабилизации рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, один килолитр (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти с поставкой в апреле будущего года стоит сейчас 55 040 иен (477 долларов США по текущему курсу), что примерно на 26 долларов выше, чем в понедельник. Во вторник биржи не работали в связи с отмечавшимся в Японии государственным праздником.

Цены на нефть в Токио в настоящее время находятся на максимальном уровне с 11 ноября.