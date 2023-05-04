В Тиране обсуждено начало деятельности посольства Азербайджана

Обсужден вопрос о превращении азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству в межправительственную комиссию.

Обсужден вопрос о превращении азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству в межправительственную комиссию.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

"Превращение рабочей группы в межправительственную комиссию, начало работы посольства Азербайджана в Тиране содействуют всестороннему развитию наших отношений", - написал министр.

По словам П.Шахбазова, первое заседание рабочей группы было продуктивным с точки зрения укрепления политических отношений за счет торгово-экономического сотрудничества.