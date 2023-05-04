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В Тиране обсуждено начало деятельности посольства Азербайджана

В Тиране обсуждено начало деятельности посольства Азербайджана Обсужден вопрос о превращении азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству в межправительственную комиссию.
Энергетика
4 мая 2023 г. 18:15
В Тиране обсуждено начало деятельности посольства Азербайджана

Обсужден вопрос о превращении азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству в межправительственную комиссию.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

"Превращение рабочей группы в межправительственную комиссию, начало работы посольства Азербайджана в Тиране содействуют всестороннему развитию наших отношений", - написал министр.

По словам П.Шахбазова, первое заседание рабочей группы было продуктивным с точки зрения укрепления политических отношений за счет торгово-экономического сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Tiranada Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyətə başlaması məsələsi müzakirə olunub

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