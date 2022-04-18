В Тиране обсудят альтернативные РФ поставки газа на Балканы

27 апреля в столице Албании Тиране будут обсуждаться перспективы развития газообеспечения Западных Балкан на фоне возможного сокращения закупок газа из РФ из-за военных действий в Украине.

27 апреля в столице Албании Тиране будут обсуждаться перспективы развития газообеспечения Западных Балкан на фоне возможного сокращения закупок газа из РФ из-за военных действий в Украине.

Как сообщает Report, во встрече примут участие делегации Западных Балкан и представители стран-поставщиков газа (за исключением РФ).

Также ожидается делегация из США, так как многие из стран данного региона настроены на закупки американского сжиженного природного газа (СПГ) и планируют создавать соответствующую инфраструктуру.

Одной из тем обсуждения будет, в том числе, ситуация со строительством интерконнектора IGB (Greece-Bulgaria), запланированного к вводу в строй до сентября 2022 года, сообщили в правительстве Азербайджана, который также примет участие в обсуждениях.

Также стороны намерены подтвердить свою приверженность проектам IAP (Ionic Adriatic Pipeline), BRUA (Bulgaria, Romania, Hungary, Austria, внесенным ЕС в список «Проектов общих интересов», и другим газовым связкам в регионе Западных Балкан.

«Регион Западных Балкан считается приоритетным рынком для газа из Азербайджана, добыча которого будет наращиваться. ЕС хочет посредством содействия в организации поставок азербайджанского газа помочь государствам этого региона избавиться от угля в рамках стратегии «Зеленой сделки ЕС», — сообщили Report в правительстве.

Государства Западных Балкан индивидуально определят свой спрос на газ из Азербайджана и представят в течение 2022 года свои уточненные оценки.

«Когда будет понимание в отношении объемов газа, которые им нужны, мы можем начать коммерческие переговоры и одновременно изучать технические и коммерческие сценарии поставок нашего газа в регион Западных Балкан», — отметили источники в SOCAR. При этом, очевидно, что Азербайджан не будет иметь эксклюзивных прав на полное обеспечение этих стран газом, а будет одним из источников.

Например, Албания, через территорию которой транзитом проходит ЮГК (его европейский сегмент – Trans Adriatic Pipeline), планирует покупать азербайджанский газ после 2023 года и параллельно приобретать СПГ из США.

Северная Македония заинтересована в СПГ-терминале в греческом Александруполисе (мощность 5,5 млрд куб м в год, может начать работу в 2023 году).

Черногория также рассматривает строительство СПГ-терминала, в Хорватии успешно работает терминал Крк и планируется его расширение.

Словакия изучает возможность импорта СПГ из США и Катара.

Румыния имеет собственную добычу нефти и газа, покрывающую 70% потребления, но ждет и газ из Азербайджана.

Болгария ждет наращивания объемов из Баку, а также СПГ.

В ходе февральских переговоров комиссаров ЕС в Баку была отмечено важность расширения Trans Adriatic Pipeline (TAP) именно для газоснабжения Западных Балкан.

TAP функционирует с декабря 2020 года, поставляет газ с каспийского месторождения Шах-Дениз в Грецию, Италию и Болгарию.

Е.Л.