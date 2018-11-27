В Тибете завершилось строительство самой высокогорной в мире линии электропередачи

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Китае завершено строительство высокогорной линии электропередачи, которая на некоторых участках проходит на высоте 5,3 тыс. м над уровнем моря.

Как передает Report со ссылкой на China Daily, работы по натяжению проводов были полностью завершены 23 ноября.

Объект является экологически чистым и построен на территории Тибетского автономного района.

Общая протяженность объекта стоимостью 16,2 млрд юаней ($2,3 млрд) превысила 2,7 тыс. км. Строительство было начато в апреле 2017 года и в течение полутора лет проходило в крайне сложных условиях - рабочим приходилось трудиться на головокружительной высоте под ослепительным солнцем и пронзительным ледяным ветром с древних гималайских ледников.

Благодаря новой линии электричество будет поступать в городской округ Ньингчи и Лхасу. Этой электроэнергией станет снабжаться и проходящая через Тибет новая железнодорожная линия.