В текущем году экспорт газа увеличился на 27%

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года по таможенным декларациям из Азербайджана экспортировано 22,219 млн. тонн сырой нефти, что по сравнению с соответствующим показателем прошлого года меньше на 2,6%. Как сообщает Report, общая стоимость экспортируемой нефти составила 17 579 млрд. долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 5,4%.

В отчетном периоде из страны по таможенным декларациям экспортировано 1,885 млн. тонн нефтепродуктов, что по сравнению аналогичным периодом 2013 года больше на 26,8%. Общая стоимость экспортируемой нефти в годовом исчислении выросла на 15,4% и составила 1,267 млрд. долларов.

В указанном периоде объем экспортируемого природного газа по сравнению с прошлым годом уменьшился на 44,9% и составил 1,531 млрд. кубометров. Наряду с этим, в стоимости газа отмечается снижение на 60,4% или в 2,5 раз.

В течение 11 месяцев текущего года наблюдалось также снижение в объеме экспортируемой электроэнергии. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года Азербайджан уменьшил экспорт электроэнергии на 7,2% - 544,599 млн. кВт/час. А стоимость электроэнергии за тот же период выросла на 17,3% и составила 28,520 млн. долларов.