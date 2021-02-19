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В Техасе начала восстанавливаться добыча нефти

В Техасе начала восстанавливаться добыча нефти Добыча нефти в США из-за аномально холодной погоды рекордно упала - на треть
Энергетика
19 февраля 2021 г. 10:36
В Техасе начала восстанавливаться добыча нефти

Добыча нефти в США, приостановленная на фоне резкого похолодания, начала постепенно восстанавливаться.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Marathon Oil, Devon Energy и Verdun Oil начали использовать мощности от местных сетей или генерирующих компаний для возобновления добычи на месторождении Eagle Ford, которая была остановлена морозами", - пишет агентство.

Источники добавили, что компании начали работу по возобновлению производства поздно вечером в среду. Агентство также сообщает, что несмотря на то что сложно сказать о конкретных сроках полного восстановления добычи, некоторые трейдеры выразили надежду, что большая её часть вернется в течение нескольких дней, когда температура в регионе повысится и возобновится электроснабжение.

Добыча нефти в США из-за аномально холодной погоды рекордно упала - на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса - крупнейшем нефтяном месторождении Америки - добыча упала на 65%. Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас, приостановить работу.

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