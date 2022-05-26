В Тегеране обсужден вопрос расширения туркмено-иранских экономических связей

Туркменистан и Иран, в рамках проходящей в Тегеране сессии по реформам в Организации экономического сотрудничества, обсудили вопросы расширения взаимодействия в сфере экономики.

Туркменистан и Иран, в рамках проходящей в Тегеране сессии по реформам в Организации экономического сотрудничества, обсудили вопросы расширения взаимодействия в сфере экономики.

Как передает Report, переговоры провели заместители министров иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и Ирана Мехди Сафари.

Стороны рассмотрели проблемы развития двустороннего экономического партнерства, уделив особое внимание энергетике, транспорту транзитным вопросам.

Представитель Туркменистана высказался за наращивание объемов взаимной торговли и экономических связей между двумя странами и в свете региональной интеграции.

Представитель ИРИ подчеркнул готовность Тегерана к наращиванию сотрудничества в области грузоперевозок по коридору Север-Юг, активизации взаимодействия в области нефти, газа и электроэнергии, а также их транзита и своповых поставок.