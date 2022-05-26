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В Тегеране обсужден вопрос расширения туркмено-иранских экономических связей

В Тегеране обсужден вопрос расширения туркмено-иранских экономических связей Туркменистан и Иран, в рамках проходящей в Тегеране сессии по реформам в Организации экономического сотрудничества, обсудили вопросы расширения взаимодействия в сфере экономики.
Энергетика
26 мая 2022 г. 17:43
В Тегеране обсужден вопрос расширения туркмено-иранских экономических связей

Туркменистан и Иран, в рамках проходящей в Тегеране сессии по реформам в Организации экономического сотрудничества, обсудили вопросы расширения взаимодействия в сфере экономики.

Как передает Report, переговоры провели заместители министров иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и Ирана Мехди Сафари.

Стороны рассмотрели проблемы развития двустороннего экономического партнерства, уделив особое внимание энергетике, транспорту транзитным вопросам.
Представитель Туркменистана высказался за наращивание объемов взаимной торговли и экономических связей между двумя странами и в свете региональной интеграции.

Представитель ИРИ подчеркнул готовность Тегерана к наращиванию сотрудничества в области грузоперевозок по коридору Север-Юг, активизации взаимодействия в области нефти, газа и электроэнергии, а также их транзита и своповых поставок.

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