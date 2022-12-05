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В Ташкенте временно закрыли газовые заправки

В Ташкенте временно закрыли газовые заправки Автомобильные газовые станции в Ташкенте временно закрыты из-за наступивших холодов и возникшего дефицита газа, обслуживается только общественный транспорт.
Энергетика
5 декабря 2022 г. 10:10
В Ташкенте временно закрыли газовые заправки

Автомобильные газовые станции в Ташкенте временно закрыты из-за наступивших холодов и возникшего дефицита газа, обслуживается только общественный транспорт.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба хокимията (администрации) столицы Узбекистана.

Ранее пресс-служба АО "Узтансгаз", сообщила, что с 9 ноября на автомобильных газонаполнительных компрессорных станция (АГНКС) в регионах Узбекистана вводятся временные ограничения в графике подачи газа из-за дефицита топлива в наступившие холода.

"Для обеспечения газом и теплом как можно большего числа домов заправочные станции для всех транспортных средств, кроме обслуживающих общественный транспорт, временно закрыты", - сказано в сообщении администрации.

Из-за резкого понижения температуры воздуха в некоторых районах Ташкента наблюдаются перебои с подачей газа и тепла. "Несмотря на то, что коммунальщики пытаются распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, ресурсы на исходе", - добавили в пресс-службе ведомства.

В выходные дни температура воздуха в Ташкенте понизилась днем до минус 1-3 градусов Цельсия, ночью - до 6-8 градусов мороза. С воскресенья в столице Узбекистана идет снег.

В Узбекистане с 2018 года начали вводить временные ограничения работы газозаправок для обеспечения стабильных поставок природного газа населению, больницам, школам, дошкольным учреждениям, а также крупным электростанциям. В стране около 70% автомобильного транспорта может работать на более дешевом газе, поскольку в стране существует дефицит дизельного топлива и бензина.

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