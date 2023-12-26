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На строительство солнечной электростанции в Гарадаге выделено 300 га территорий

На строительство солнечной электростанции в Гарадаге выделено 300 га территорий Кабинет министров внес изменения в постановление "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", утвержденное постановлением от 31 мая 2021 года.
Энергетика
26 декабря 2023 г. 15:51
На строительство солнечной электростанции в Гарадаге выделено 300 га территорий

Кабинет министров внес изменения в постановление "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", утвержденное постановлением от 31 мая 2021 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, земельный участок площадью 300,77 га, относящийся к категории земель государственного резервного фонда, расположенный на территории города Баку, Гарадагского района, поселка Пирсаат, определен как территория возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции.

Министерству энергетики поручено выбрать производителя электроэнергии в соответствии с требованиями "Порядка выбора производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии".

Контроль за исполнением данного постановления возложен на отдел аграрной экологии Аппарата Кабинета министров.

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Версия на азербайджанском языке Qaradağda günəş elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı 300 hektar ərazi ayrılıb

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