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SOCAR: В связи с ветреной погодой усилены меры безопасности на производственных участках ПО "Азнефть"

SOCAR: В связи с ветреной погодой усилены меры безопасности на производственных участках ПО "Азнефть" 09:31
Энергетика
5 февраля 2025 г. 09:41
SOCAR: В связи с ветреной погодой усилены меры безопасности на производственных участках ПО Азнефть

В связи с ветреной и нестабильной погодой усилены меры безопасности на производственных участках ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в том числе и на морских промыслах.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Ограничено выполнение опасных работ, в рамках трудовых норм приняты соответствующие меры для защиты здоровья сотрудников.

Кроме того, во всех сферах проводится разъяснительная работа, произведена эвакуация с ряда морских производственных участков, текущая ситуация находится под контролем.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: Hava kəskin dəyişdiyi üçün istehsalatda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

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