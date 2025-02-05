SOCAR: В связи с ветреной погодой усилены меры безопасности на производственных участках ПО "Азнефть"

09:31

В связи с ветреной и нестабильной погодой усилены меры безопасности на производственных участках ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в том числе и на морских промыслах.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Ограничено выполнение опасных работ, в рамках трудовых норм приняты соответствующие меры для защиты здоровья сотрудников.

Кроме того, во всех сферах проводится разъяснительная работа, произведена эвакуация с ряда морских производственных участков, текущая ситуация находится под контролем.