 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В связи с президентскими выборами "Aзерэнержи" перешел на усиленный режим работы

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "В целях бесперебойной работы энергосистемы в преддверии президентских выборов в Азербайджане 11 апреля введен особый режим и проведены дополнительные мероприятия. Для устранения вероятных проблем оперативные аварийные службы приведены в состояние готовности".

    Об этом Report сообщил глава пресс-службы ОАО "Aзерэнержи" Яхья Бабанлы. 

    Он отметил, что в январе-марте на номер 186 "горячей линии" структуры поступило 2 247 звонков. Все обращения, в том числе поступившие в субботу и воскресенье, были тщательно изучены и соответствующим образом перенаправлены. По словам Я.Бабанлы, большинство обращений было вне функций и полномочий "Азерэнержи".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi