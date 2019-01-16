SOCAR: В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий эвакуированы около 2500 нефтяников

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий эвакуированы около 2500 нефтяников.

Как сообщили Report в SOCAR, согласно информации на 18:00 часов 16 января, приняты максимальные меры безопасности в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий и возможным штормом в море 17 января.

На всех участках организовано дежурство, лишь в целях предотвращения возможных производственных аварий на участках оставлены дежурные. Предприняты меры для вывоза на берег около 2500 нефтяников с помощью воздушного и морского транспорта.

В связи с ожидаемым штормом на всех участках проведены просветительские работы, работы на открытом воздухе максимально ограничены, даны указания по приведению построек и сооружений в безопасное положение.

Ввиду возможной чрезвычайной ситуации продолжается осуществление совместных мероприятий с другими организациями и учреждениями, ситуация находится под постоянным контролем. Дежурные суда и корабли противопожарной службы МЧС осуществляют дежурство на всех морских нефтегазовых месторождениях.

В связи с ожидаемым резким изменением погодных условий и падением температуры, ПО "Азеригаз" и Управлению экспорта газа даны соответствующие поручения для предпринятия необходимых мер.