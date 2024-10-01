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В Сумгайыте завтра ограничат газоснабжение около 70 тысяч абонентов

В Сумгайыте завтра ограничат газоснабжение около 70 тысяч абонентов 13:14
Энергетика
1 октября 2024 г. 14:08
В Сумгайыте завтра ограничат газоснабжение около 70 тысяч абонентов

В Сумгайыте 2 октября будет ограничено газоснабжение 69 500 абонентов.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Причиной прекращения подачи газа этим абонентам являются работы по улучшению газоснабжения в районах Гурддереси и Дениз кенары.

В рамках пилотного проекта также планируется подключение новых подземных полиэтиленовых газопроводов среднего давления. Отключения в подаче газа затронут не только жилые дома, но и некоторые учреждения в указанных районах.

Газоснабжение будет приостановлено с 09:30 до завершения работ.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Sumqayıtda 70 minə yaxın abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq

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