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В Сумгайыте открылся Центр социального предпринимательства и занятости

В Сумгайыте открылся Центр социального предпринимательства и занятости В Сумгайыте открылся Центр социального предпринимательства и занятости.
Энергетика
9 марта 2024 г. 13:55
В Сумгайыте открылся Центр социального предпринимательства и занятости

В Сумгайыте открылся Центр социального предпринимательства и занятости.

Об этом сообщили Report в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Граждане из социально уязвимых групп смогут обучиться в центре шитью, параллельно будет производиться текстильная продукция. В будущем в центре будут организованы курсы и по другим профессиям, востребованным на рынке.

Центр создан при поддержке KOBİA, Государственного агентства занятости, Конфедерации профсоюзов Азербайджана, Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST), ОАО "Азерсу" и "Азермаш", Бакинского инженерного университета, компании "Эквита", Бакинской текстильной фабрики и общественного объединения "Организация предпринимателей-инвалидов".

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