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В Сумгайыте и части Хазарского района Баку возникнут перебои в подаче газа

В Сумгайыте и части Хазарского района Баку возникнут перебои в подаче газа Завтра в части Хазарского района Баку и города Сумгайыта возникнут перебои в подаче газа.
Энергетика
1 октября 2024 г. 20:26
В Сумгайыте и части Хазарского района Баку возникнут перебои в подаче газа

Завтра в части Хазарского района Баку и города Сумгайыта возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

На время проведения ремонтно-монтажных работ будет временно приостановлено газоснабжение поселков Новруз, Тезе и Кёхня Джорат города Сумгайыта, а также Новханы, Гурд дереси, Джорат и Сарай, 11, 12, 13, 17, 18, 20 и 21-го микрорайонов, а также 47, 48, 49, 51, 52, 53-го кварталов.

Кроме того, в связи с изменением расположения газопровода в поселке Гала, 2 октября с 10:00 до окончания работ подача газа в жилой массив Станция Гала в Хазарском районе будет временно прекращена.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Xəzər rayonu və Sumqayıtın əksər ərazilərində qaz olmayacaq

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