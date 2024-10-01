В Сумгайыте и части Хазарского района Баку возникнут перебои в подаче газа

Завтра в части Хазарского района Баку и города Сумгайыта возникнут перебои в подаче газа.

Завтра в части Хазарского района Баку и города Сумгайыта возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

На время проведения ремонтно-монтажных работ будет временно приостановлено газоснабжение поселков Новруз, Тезе и Кёхня Джорат города Сумгайыта, а также Новханы, Гурд дереси, Джорат и Сарай, 11, 12, 13, 17, 18, 20 и 21-го микрорайонов, а также 47, 48, 49, 51, 52, 53-го кварталов.

Кроме того, в связи с изменением расположения газопровода в поселке Гала, 2 октября с 10:00 до окончания работ подача газа в жилой массив Станция Гала в Хазарском районе будет временно прекращена.