​В Сулутепе приостановлено газоснабжение 1500 абонентов

Газопровод в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку поврежден автомобилем.
Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В результате 1500 абонентов остались без газа.
Газопровод в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку поврежден автомобилем.
Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В результате 1500 абонентов остались без газа.
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Aqşin RafiqoğluАвтор новости