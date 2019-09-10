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В Сулутепе приостановлено газоснабжение 1500 абонентов

​В Сулутепе приостановлено газоснабжение 1500 абонентов

Газопровод в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку поврежден автомобилем.

Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В результате 1500 абонентов остались без газа.

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