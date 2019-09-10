В Сулутепе приостановлено газоснабжение 1500 абонентов

​В Сулутепе приостановлено газоснабжение 1500 абонентов

10 сентября, 2019 15:16

https://report.az/storage/news/0ac9a6d7ff9d29fc5f4ed8e873e0dc0b/b3769da5-5ec9-44d5-8ded-d41198f56afd_292.jpg Газопровод в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку поврежден автомобилем. Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). В результате 1500 абонентов остались без газа.

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