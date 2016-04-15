​В строящееся в Грузии газохранилище будет закачиваться азербайджанский газ

Тбилиси. 15 апреля. REPORT.AZ/ В Грузии впервые построят подземное газохранилище, в которое будет закачиваться природный газ из Азербайджана.

Как передает Report, это озвучено на прошедшей сегодня в Тбилиси презентации проекта технико-экономического обоснования подземного газохранилища.

На церемонии презентации приняли участие вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе, генеральный директор Нефтегазовой корпорации Грузии Давид Твалабеишвили, посол Азербайджана в этой стране Азер Гусейн, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов и другие официальные лица.

На мероприятии отмечено, что Грузия является единственной страной Южного Кавказа, не имеющей подземного газохранилища. Это создает серьезные проблемы для удовлетворения спроса на природный газ и обеспечения энергобезопасности. Технический проект газохранилища разрабатывается французской Jeostik. Вместимость газохранилища составит примерно 250 млн. кубометров. Это равно 15% общего объема потребляемого в Грузии голубого топлива. В проведении строительных работ заинтересован ряд компаний, в том числе, из Азербайджана.

Генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов заявил Report, что значение строительства подобного газохранилища с точки зрения обеспечения энергобезопасности неоднократно подчеркивалось: "Мы интересуемся подготовкой проекта и другими вопросами, делаем рациональные предложения. Мы вели переговоры относительно проектирования и участия в строительстве. Уже есть определенные договоренности, подписаны документы".

М.Мамедов отметил, что газохранилище будет построено в южной части нефтяного месторождения "Самгори": "Работы будут проводиться в два этапа. В первый входят строительно-монтажные работы, второй этап - это коммерческое управления газохранилищем. На обоих этапах планируется участие Азербайджана".

К.Каладхе сообщил Report, что проект имеет стратегическое значение для Грузии: "На проект предусмотрено выделить 50 млн. долларов. Ряд компаний, в том числе SOCAR заинтересованы в реализации проекта. SOCAR заинтересован как в финансировании, так и строительстве. Сейчас ведутся переговоры в этом направлении".