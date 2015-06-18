В стоимости нефти наблюдались незначительные колебания

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,08% или 0,05 долларов и составила 59,92 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалась положительная динамика, которая подорожала на 0,27% или 0,17 долларов и составила 63,87 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель.