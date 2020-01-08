В Стамбуле состоялась церемония открытия "Турецкого потока"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеб Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, лидеры вместе приняли участие в церемонии ввода газопровода в эксплуатацию, которая состоялась в Стамбуле. На торжественной церемонии также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Азербайджан на церемонии представлен министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

Выступая на официальной церемонии открытия газопровода, Путин отметил, что это является важным событием не только для РФ и Турции, но и для всего европейского континента.

"Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств южной Европы, для всего европейского континента", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что успешная реализация совместного масштабного проекта "Турецкий поток" наглядно свидетельствует о том, что успешное российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые и осязаемые результаты.